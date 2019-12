Meest beruchte huisjesmelkers en kotbazen van het land achter de tralies

Leuven - Het gerecht heeft afgelopen donderdag de halve familie Appeltans opgepakt. Arnold Appeltans wordt beschouwd als de meest beruchte huisjesmelker van het land en bezit honderden appartementen in het Leuvense. Vader en zoon werden aangehouden, de moeder en de klusjesman mochten onder voorwaarden beschikken.

Volgens het Leuvense gerecht regent het al sinds 2010 klachten tegen de familie, die in Leuven jarenlang een quasi monopolie van studentenhuizen bezat. “Met de regelmaat van de klok doken er klachten op over slechte huisvesting van studenten en later van illegalen, in kamers die werden verhuurd door leden van een familie uit Limburg. Uit het onderzoek bleek onder andere dat panden die onbewoonbaar of ongeschikt werden verklaard, toch werden doorverhuurd. In sommige wooneenheden zou geen warm water, verwarming of elektriciteit zijn”, stelt het gerecht, dat in oktober 2018 officieel startte met een strafonderzoek naar huisjesmelkerij in Leuven. Verontruste huurders hebben zich verzameld in de Facebook-groep ‘Anti-Appeltans Front’.

Zoon Manu Appeltans. Foto: atb

Huiszoekingen in familiekasteel

Afgelopen donderdag gingen lokale, federale politie en Vlaamse Wooninspectie in opdracht van het gerecht over tot actie. Op zeven plaatsen - in hun thuisbasis, een kasteel in Hoeselt, Leuven en in Brussel vonden in totaal zeven huiszoekingen plaats. “De actie was gericht op het doorzoeken van de privéwoningen en de vennootschapszetels van de familie die verdacht wordt van de huisjesmelkerij en op technische vaststellingen door de wooninspectie om de leefomstandigheden in de verhuurde panden in kaart te brengen.”

Vader en zoon aangehouden

Vier mensen werden opgepakt: vader, moeder én zoon Appeltans en de klusjesman. Na verhoor mochten de vrouw (69) en klusjesman (50) onder voorwaarden opnieuw beschikken. Vader Arnold Appeltans en zoon Manu werden door de onderzoeksrechter officieel aangehouden.