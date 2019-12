Bart De Wever: “Wie nu aan zet komt, start op -20”

Bart De Wever is snoeihard voor Gwendolyn Rutten en co.: “Deze crisis dreigt door het geknoei van Open VLD nog veel langer te duren.” Foto: ISOPIX

“Deze crisis dreigt door het geknoei van Open VLD nog veel langer te duren.” Net voor het wekelijkse partijbestuur bij N-VA spaarde voorzitter Bart De Wever maandagmorgen zijn kritiek op Gwendolyn Rutten niet. De crisis is in de Wetstraat is nu compleet, beseft De Wever. “We zitten niet langer op nul, maar daar ver onder. Wie nu aan zet komt, start op -20. Mijnheer Magnette heeft de smaak van een rood-groene pap in de mond. Hij heeft gezien dat hij de Vlamingen uit elkaar kan spelen door postjes uit te delen. Open VLD is al bijna overstag gegaan.”

De Wever noemt de schade die daardoor aangericht is “gigantisch”. Houdt hij er nog rekening mee dat hij straks aan zet komt als informateur of op het paleis ontboden wordt? De Wever laat het initiatief aan de koning, maar als hij gevraagd wordt, wil hij gerust initiatief nemen. “Ik wil de smaak van die rood-groene pap weg, maar daar is een stevige mondwassing voor nodig.”

Wat de koning straks beslist, weten we rond vier uur, wanneer hij met informateur Paul Magnette (PS) heeft samengezeten. Over wat er daarna moet gebeuren, zijn de meningen nog altijd verdeeld.