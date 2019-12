Nederlander riskeert 5 jaar cel voor mishandeling Vlaamse peuter: “Hallucinant wat die man een weerloos kind aandeed”

Kortrijk - Voor het meermaals mishandelen van een peuter van 2,5 jaar heeft een twintiger uit Nederland zich moeten verantwoorden op de Kortrijkse rechtbank. De beklaagde riskeert een effectieve celstraf van vijf jaar. “Ik heb enorm veel spijt. Ik begrijp niet hoe ik dat heb kunnen doen. Ik walg van mezelf”, aldus de ondertussen ex-partner van de moeder van het kind.

Op 3 juni dit jaar werd de peuter door de beklaagde en de oma van het kind binnengebracht op de spoedafdeling van AZ Groeninge. De peuter uit Bissegem bevond zich in een comateuze toestand en de kinderarts verwittigde meteen het parket. De verdenkingen gingen meteen naar de nieuwe vriend van de moeder. Het kind liep telkens verwondingen op als de Nederlander bij de moeder logeerde.

“De beklaagde had verklaard dat het kind was gevallen in de douche, maar de arts stelde vast dat de verwondingen daardoor niet konden afkomstig waren. Bovendien was het al de derde keer op een korte tijd dat het kind verwond werd binnengebracht in het ziekenhuis. De toestand van het kind was heel ernstig. Door hardhandig geschud en geslagen te zijn, liep het kind een hersenbloeding op. De arts heeft het kind meteen moeten opereren. De peuter was meer dan tien dagen in levensgevaar”, aldus de openbare aanklager. “De beklaagde heeft een weerloos kindje mishandeld en het slachtoffer zal daar de rest van zijn leven de gevolgen voor dragen.”

Codetaal

Vijf maanden na de feiten is het kind nog steeds aan het revalideren. Er is sprake van blijvende verlamming aan de linkerarm en ook is het nog niet duidelijk hoe zijn zicht zal evalueren. “Het is echt hallucinant hoe een volwassenen man een weerloze peuter zo kan toetakelen. De beklaagde is een wolf in schapenvacht. Hij ziet er zeer lief uit en als de moeder erbij was, ging hij ook heel goed om met het slachtoffer. Maar als hij alleen was met het kind, deelde hij slagen en schoppen uit. Ook werd het kind hardhandig genepen en zelfs plukken haren uitgetrokken. De mishandeling ging zo ver dat er zelfs al codetaal was. Als de beklaagde ‘kaka’ zei dan wist het kind dat hij moest stil zijn of dat hij weer slagen ging krijgen. Op zo’n jonge leeftijd is het slachtoffer mensonwaardig behandeld. Het jongetje zal voor de rest van zijn leven achteruit vinken en dat allemaal door de schuld van één persoon”, aldus de voogd ad hoc.

De verdediging benadrukte dat de beklaagde zijn volledige verantwoordelijkheid neemt. “Hij moet gestraft worden voor wat hij gedaan heeft en tegelijk moeten we ervoor zorgen dat het nooit meer zal gebeuren. Daarom hebben we zelf een psychiater aangesteld om de oorzaak te achterhalen. Mijn cliënt is zelf heel streng opgevoed en heeft dezelfde straffen toegepast. Het is dus een verhaal van slachtoffer wordt dader. Hij leed aan een depressie maar deed er alles aan om dat aan niemand te tonen. Dat was wel de reden waarom hij soms volledig kon ontploffen.”

“Zie hen graag”

“Het is nooit mijn bedoeling geweest om hem pijn te doen. Ik zie zijn mama en het kindje nog steeds graag. Ik begrijp niet hoe ik zo gemeen kon zijn tegen iemand dat ik echt graag zie. Voor mij het is het allerbelangrijkste dat het kindje er volledig bovenop komt”, zei de beklaagde.

Voor het kind wordt een schadevergoeding van 35.000 euro gevraagd. De gescheiden ouders vragen ook een schadevergoeding. De vader 10.000 euro en de moeder 12.500 euro. “Ik begrijp nog altijd niet hoe hij zoiets heeft kunnen doen. Ik heb nooit iets gemerkt. Hij verdient een zware straf, want onze zoon zal er heel zijn leven moeten mee leven”, aldus de mama. Vonnis op 23 december.