Anderlecht én Club Brugge willen STVV-spits Yohan Boli

Anderlecht en Club Brugge zijn in hun jacht op een scorende spits beland in Limburg, meer bepaald in Sint-Truiden. Daar willen ze Yohan Boli halen. Die scoorde dit seizoen al negen doelpunten en is eind dit seizoen einde contract.

Vader Roger Boli liet afgelopen weekend al in onze krant optekenen dat vier Belgische topclubs zoon Yohan willen binnenhalen. Yohan Boli is in juni einde contract in Sint-Truiden, maar Anderlecht wil hem dolgraag in januari al inlijven. In dat geval moet wel een deal met STVV gevonden worden. Paars-wit krijgt wel stevige concurrentie, ook interesse van leider Club Brugge duikt steviger op na de onderlinge confrontatie van afgelopen weekend.

Boli belandde in 2015 bij Sint-Truiden. Daarvoor speelde hij voor Verviers, Roeselare en de Franse teams Sedan en Avion.