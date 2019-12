Rode Duivels oefenen wellicht tegen Portugal en Kroatië in maart

Bondscoach Roberto Martinez heeft voor het eerst wat gelost over de plannen van de Rode Duivels om EURO 2020 voor te bereiden. De Spanjaard lijkt nu toch gewonnen voor oefenwedstrijden tegen zwaardere tegenstanders. Hij noemt Portugal en Kroatië “ideaal” als sparringspartners.

“We hebben een klein trainingskamp in maart”, vertelde Martinez over de voorbereiding van de Rode Duivels op het EK bij Sporza. “Er is nog niets getekend, dus we kunnen het nog niet officieel aankondigen, maar ideaal zou zijn als we in Qatar 2 matchen kunnen spelen, eerst tegen Portugal en daarna tegen Kroatië.”

De trainer van de Rode Duivels bevestigde ook dat het trainingscentrum van Tubeke als basiskamp zal dienen tijdens het EK. Tussendoor vormt Kopenhagen het decor voor een minikamp na de tweede groepswedstrijd van de Belgen.