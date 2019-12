Standard-spelers Paul José-Mpoku en Mehdi Carcela krijgen elk drie speeldagen schorsing voorgesteld

Het bondsparket van de Belgische voetbalbond heeft Standard-spelers Paul-José Mpoku en Mehdi Carcela allebei drie speeldagen schorsing voorgesteld als minnelijke schikking na hun rode kaarten tegen Moeskroen.

De tweede helft tussen Moeskroen en Standard was nog maar drie minuten ver of de Rouches moesten al met een man minder voort. Mpoku kwam veel te laat en plantte zijn studs op de kuit van Benjamin Van Durmen. Scheidsrechter Jan Boterberg stond er met zijn neus op en trok meteen de rode kaart.

In de slotminuten liet Carcela zich bij een 2-1 achterstand ook betrappen op een onoordeelkundige tackle. Met gestrekt been pakte de Marokkaan uit met een tackle vol op de enkel van Moeskroen-aanvoerder Dimitri Mohamed. Opnieuw aarzelde Boterberg niet: rood was het verdict voor Carcela. Ondanks de numerieke minderheid sleepte Standard dankzij Lestienne nog een gelijkspel in de wacht (2-2).

Als Standard de voorstellen tot minnelijke schikking aanvaardt, kijken Mpoku en Carcela geschorst toe tijdens de toppers op Sclessin tegen Anderlecht en Antwerp (beker) en tijdens de verplaatsing naar Waasland-Beveren. Wellicht verschijnen de Rouches dinsdag voor de Geschillencommissie, die vervolgens oordeelt over de strafmaat.