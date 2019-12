Man dreigde met aanslag bij VDAB na stopzetten uitkering

De 37-jarige Boukhayar A. is maandag voor de Antwerpse strafrechter verschenen voor het toebrengen van slagen aan zijn advocaat en voor het dreigen met een aanslag bij de VDAB. Het Openbaar Ministerie vorderde één jaar cel, eventueel met probatie-uitstel als de beklaagde zijn agressieprobleem wil aanpakken.

Boukhayar A. was op 3 maart 2017 het kantoor van zijn advocaat in Berchem binnengestapt. Hij was kwaad omdat zijn schuldbemiddeling was stopgezet en eiste inzage in zijn dossier. De beklaagde had geen afspraak gemaakt en werd gevraagd om te vertrekken, wat hij weigerde.

Het kwam tot duw- en trekwerk. Toen de advocaat het incident begon te filmen, sloeg Boukhayar A. de gsm uit zijn handen en duwde hij hem tegen de muur. De advocaat belandde tegen de radiator en liep een hoofdwonde op.

De zaak werd aanvankelijk geseponeerd. Het parket waarschuwde de beklaagde wel dat hij bij nieuwe feiten alsnog vervolgd zou worden. Een jaar later was het opnieuw prijs. Boukhayar A. kreeg toen van de VDAB te horen dat hij dertien weken lang geen uitkering ging krijgen, omdat hij zijn opleiding had stopgezet na een dispuut.

De beklaagde belde op 13 maart 2018 woedend naar een medewerkster van de VDAB en bedreigde haar. Hij zei dat hij “hetzelfde ging doen als bij het ACV”. Bij het ACV in Diest werd in augustus 2017 een loketbediende doodgeschoten. De medewerkster was na het telefoontje heel ongerust, temeer omdat er op het Facebookprofiel van Boukhayar A. foto’s van wapens stonden.

De politie werd verwittigd en de beklaagde werd opgepakt. De man is met deze feiten niet aan zijn proefstuk toe. In 2012 en 2015 werd hij telkens tot achttien maanden cel veroordeeld voor zware slagen en drugshandel.

De verdediging vroeg de vrijspraak: Boukhayar A. voelde zich geprovoceerd, toen de advocaat begon te filmen en de dreigementen aan het adres van de VDAB had hij niet zo bedoeld.

Vonnis op 6 januari.