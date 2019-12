Proces dreigt voor Karim Benzema in zaak rond sekstape

Benzema (rechts) is verwikkeld in een afpersingszaak met zijn landgenoot Valbuena (links). Foto: AFP

Het Hof van Cassatie heeft het beroep van Real Madrid-aanvaller Karim Benzema verworpen, in het chantageschandaal met een sekstape rond Olympiakos-middenvelder Mathieu Valbuena. Benzema stelde de gebruikte methodes in het onderzoek in vraag, maar vangt dus bot.

Benzema contesteerde het feit dat een agent undercover speurwerk voerde, maar het Hof oordeelde dat de onderzoeksmethodes legaal waren. De weg ligt na deze beslissing open voor een proces tegen Benzema en vijf andere personen.

De spits van Real Madrid is sinds 2015 verwikkeld in een afpersingszaak met zijn landgenoot Valbuena. Die laatste moest 150.000 euro aan een vriend van Benzema betalen om te voorkomen dat een seksvideo van hem openbaar zou worden gemaakt. Benzema heeft altijd beweerd dat hij onschuldig is en vroeg eerder al aan het gerecht om het onderzoek te annuleren, maar daar is de Franse justitie toen niet op ingegaan.