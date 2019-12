Automobilist riskeert alcoholslot voor dronken ritje van … 20 meter

Oudenaken / Pepingen - Het merendeel van de advocaten in de Halse politierechtbank vraagt een uitzondering voor het alcoholslot als hun cliënt nog een blanco strafblad heeft. “Mijn cliënt reed maar 20 meter. Was het de bedoeling van de wetgever om daarvoor een alcoholslot uit te spreken?”, aldus een raadsman.

Het is intussen een half jaar geleden dat de rechters in de politierechtbank van Halle zijn begonnen met het opleggen van alcoholsloten als gevolg van de strengere wetgeving. Wie sinds 1 juli vorig jaar betrapt wordt met 1,8 promille of meer in het bloed, krijgt een alcoholslot opgelegd.

De rechter mag daarvan uitzonderlijk afwijken, maar moet dat gemotiveerd doen. Recidivisten hebben vanaf 1,2 promille al prijs, voor hen is geen uitzondering meer mogelijk.

Het zijn vooral de advocaten die een cliënt met een blanco strafblad verdedigen, die de rechter vragen om een uitzondering. Dat was nu ook weer het geval in een zaak tegen een man die op 8 december van vorig jaar in Sint-Pieters-Leeuw een kleine aanrijding veroorzaakte met 1,9 promille alcohol in het bloed.

Vermijden dat ruiten bevriezen

De man zat boven de grens, waardoor de procureur een alcoholslot vorderde. De raadsman en zijn cliënt schetsten de situatie om duidelijk te maken dat een alcoholslot niet op zijn plaats was.

“Mijn auto stond buiten, en ik heb hem in de garage gezet om te vermijden dat de ruiten zouden bevriezen”, zo verklaarde de man zelf. De advocaat gaf aan dat zijn cliënt dat beter niet had gedaan.

“Hij was op restaurant gegaan, en had daarbij een BOB geregeld. Zijn wagen had hij beter niet meer verplaatst. Maar het ging hier niet om een lange rit, maar om een afstand van twintig meter.”

“Dat maakt geen verschil in wat hem ten laste wordt gelegd, maar er kan wel rekening mee worden gehouden in de straftoemeting. Was het de bedoeling van de wetgever en de maatschappij om daarvoor een alcoholslot van 3.500 tot 5.000 euro uit te spreken?”, aldus de raadsman. De rechter neemt het vonnis in beraad.

Vluchtmisdrijf

Ook een andere advocaat vroeg zich af of een alcoholslot wel een gepaste maatregel was voor zijn 72-jarige cliënt die na meer dan een halve eeuw achter het stuur nog altijd een blanco strafblad kon voorleggen. Op 10 december raakte de beklaagde betrokken bij een aanrijding in Pepingen, met 1,8 promille in zijn bloed. Aangezien de man niet ter plaatse bleef, werd hij ook nog beschuldigd van vluchtmisdrijf. “Zijn auto raakte zwaar beschadigd, mijn cliënt heeft zijn lesje geleerd”, zo sprak zijn raadsman. “Al meer dan vijftig jaar beschikt hij over een blanco strafblad. Is een alcoholslot voor iemand als hij wel nodig?”

De politierechter zal de zaak ten gronde bekijken vooraleer uitspraak te doen.