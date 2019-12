Sultan bestuurt Oman vanuit Leuven, en zijn gezondheid bepaalt de stabiliteit in het Midden-Oosten (en de wereld)

De zieke sultan van Oman (79) zet Leuven op zijn kop. De precaire gezondheidstoestand van de kinderloze leider Qaboes vestigt de aandacht op zijn opvolger, van wie niemand weet wie dat wordt. En maar beter zo. Want als zijn naam bekend wordt, kan dat de stabiliteit in het Midden-Oosten en zelfs de wereld in het gedrang brengen. “In de dynastie van sultan Qaboes strijden prinsen om de macht, en zijn ze zelfs bereid elkaar daarvoor te doden.”

Staatshoofd. Sultan. Premier. Minister van Buitenlandse Zaken. Minister van Defensie. Opperbevelhebber van het leger. In Oman zijn al die functies verenigd in één man: Qaboes bin Said Al Said. Hij is ...