Vier gedetineerden schuldig bevonden aan vergiftiging celmaat via broodje tonijn

Brugge / Eeklo - Vier mannen zijn schuldig bevonden aan de vergiftiging van een medegedetineerde in de Brugse gevangenis. Ze draaiden suboxone, een medicament dat heroïneverslaafden gebruiken om af te kicken, in een broodje tonijn. Naar eigen zeggen ging het om een misplaatste grap.

Op 21 november 2017 raakte M.A. (43) onwel na het eten van een broodje tonijn in de Brugse gevangenis. De Gentenaar, die vastzit voor drugsfeiten, verloor het bewustzijn en belandde op de ziekenboeg. Het broodje bleek suboxone te bevatten, een medicament dat heroïneverslaafden gebruiken om af te kicken. Ruiseledenaar Dimitri M. (38) bekende dat hij een halve pil van het middel in de tonijnsla had vermengd. Volgens zijn advocaat gebeurde dit onder druk van medebeklaagde Danny A. (41). De Bruggeling zou jaloers zijn geweest op de job van het slachtoffer in de keuken van het personeel. “Hij was de aanstoker en mijn cliënt liet zich manipuleren”, stelde de advocaat van M. “Maar van een moordcomplot was geen sprake. Dit was louter een misplaatste grap.”

Dimitri M. kreeg maandag 80 uur werkstraf opgelegd. Danny A., die zijn betrokkenheid ontkende, kreeg twaalf maanden effectieve celstraf. Bruggeling Davy M. (32), die de pil leverde, en Oostendenaar Bjorn V. (41), die de pil verplette, kregen elk bij verstek tien maanden effectieve celstraf.

De procureur omschreef de feiten als een “verwerpelijke daad” en had voor alle vier een effectieve celstraf gevraagd. Het slachtoffer kreeg van de rechter een schadevergoeding van 1.500 euro toegekend. Volgens zijn advocaat Joris Van Maele had de “grap” veel slechter kunnen aflopen. “Suboxone vernauwt de luchtwegen en mijn cliënt is als astmapatiënt wekenlang kortademig geweest”, stelde hij tijdens de pleidooien. “Voor iemand die geen heroïne gebruikt is suboxone een zeer gevaarlijk middel.”