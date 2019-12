Rusland kan onder neutrale vlag deelnemen aan WK voetbal 2022

Op het vorige WK, in eigen land, werd Rusland uitgeschakeld in de kwartfinales door latere finalist Kroatië. Foto: REUTERS

De vierjarige schorsing die het Wereldantidopingagentschap (WADA) Rusland maandag oplegde, raakt ook het voetbal. Rusland mag deelnemen aan de kwalificaties voor het WK van 2022 in Qatar, maar op de eindronde kan het enkel onder neutrale vlag aantreden. Dat verduidelijkte Olivier Niggli, algemeen directeur bij het WADA.

De schorsing geldt niet voor het EK 2020, waar de Rode Duivels het in Sint-Petersburg opnemen tegen Rusland en Finland, aangezien het volgens het WADA om “een regionaal/continentaal sportevenement” gaat. Omwille van diezelfde reden is ook de Champions League-finale van 2021 in Sint-Petersburg niet in gevaar. De Europese Voetbalbond (UEFA) heeft bovendien de WADA-code niet onderschreven. Daardoor kan de Russische nationale ploeg zonder beperkingen aan het EK deelnemen.

Op mondiaal vlak liggen de kaarten anders. De Wereldvoetbalbond (FIFA) respecteert de WADA-code en moet in ieder geval rekening houden met de beslissing van maandag. Overeenkomstig het WADA-oordeel kan op het WK 2022 in Qatar enkel een Russisch team aantreden onder neutrale vlag, mits de ploeg zich kwalificeert. Dat scenario is dan te vergelijken met de Russische ijshockeyploeg die op de Spelen in Pyeongchang onder neutrale vlag goud behaalde. “Voor de WK-kwalificaties zijn er geen gevolgen”, stelde Olivier Niggli. “De beslissing is van toepassing op de WK-eindronde”, vervolgde Jonathan Taylor, voorzitter van de onderzoekscommissie van het WADA. “Als de Russen zich plaatsen, mag een team dat Rusland vertegenwoordigt niet deelnemen aan de eindronde. Maar ze kunnen wel een verzoek indienen om als neutraal team aan te treden.”

Het WADA heeft Rusland maandag voor vier jaar geschorst wegens manipulatie van dopingdata uit het laboratorium van Moskou. Het Russisch antidopingagentschap (Rusada) is dus tot 2023 geschorst. Russische atleten mogen in deze periode niet onder de Russische vlag aantreden. Atleten die een onberispelijk dopingverleden kunnen aantonen, zullen wel onder neutrale vlag mogen aantreden. Dit geldt voor de Olympische en Paralympische Spelen van 2020 in Tokio en van 2022 in Peking, de Olympische Jeugdspelen en de WK’s van sporten die de WADA-code hebben onderschreven. Gedurende vier jaar mogen verder geen belangrijke internationale sportevenementen (Olympische Spelen en WK’s) doorgaan in en toegekend worden aan Rusland.