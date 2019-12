Na jacht op ontsnapte bok rukt politie nu ook driemaal uit voor zelfde paard

Lede / Wanzele -

De politie van de zone Erpe-Mere/Lede kreeg zondag omstreeks 18 uur een oproep voor een loslopend paard langs de Reymeerstraat in Wanzele. Het dier was over de omheining geraakt van een weide net aan de afslag richting Wanzele. Het paard werd teruggebracht maar ontsnapte opnieuw. Rond 23 uur werd het dier gesignaleerd terwijl het richting centrum liep. Opnieuw kwam de politie in actie om het paard naar zijn weide terug te brengen. Daar bleef het echter niet lang: maandagmorgen koos het paard opnieuw het hazenpad. “Toen hebben we het op een andere weide gebracht waar de afsluiting wat hoger is”, aldus de politie. Maandag stond het witte paard — mét dekentje — op zijn nieuwe thuisweide rustig met een compagnon te grazen.