Woon jij straks op kosten van Burger King een jaar lang in dit appartement?

Leuven - De Amerikaanse fastfoodketen Burger King geeft een appartement weg voor één jaar in hartje Leuven. De enige vereiste? De winnaar moet net als de iconische burger van Burger King “Whopper” heten.

Het ziet er wel naar uit dat het een moeilijke zoektocht wordt, aangezien er tot nu toe in België nog niemand “Whopper” heet. Maar misschien verander jij wel even snel van naam om kans te maken op een nieuw stulpje? Ook de achternaam mag ‘Whopper’ zijn.

Op 18 december wordt bekendgemaakt wie zijn intrek mag nemen in het huurappartement van 69m² boven het nieuwe Burger King filiaal in Leuven, op het Rector De Somerplein. Aanmelden kan via de Facebookpagina van Burger King België.