Stunt in de maak? Gareth Bale fit, Ramos en Kroos niet mee naar Brugge

Real Madrid reist dinsdag zonder zijn sterkhouders Sergio Ramos en Toni Kroos naar Brugge. Gareth Bale, hersteld van zijn hamstringblessure, zit dan weer wel op het vliegtuig dat rond de middag aan de grond wordt verwacht in Oostende.

Real Madrid is al geplaatst voor de 1/8ste finales van de Champions League en is ook al zeker over de tweede plaats in de groep. De verwachting is dat coach Zinedine Zidane woensdagavond in Jan Breydel (aftrap 21 uur) een B-elftal aan de aftrap brengt. De competitiewedstrijden op Valencia en Barcelona zijn belangrijker en dus krijgen de spelers die dit seizoen al de meeste minuten vergaarden rust. Het gaat om kapitein Sergio Ramos (1690 minuten) en middenvelder Toni Kroos (1433 minuten).

Ook Eden Hazard, Marcelo, Lucas Vázquez, Marco Asensio en James Rodríguez zitten niet op het vliegtuig dat rond de middag op de luchthaven in Oostende wordt verwacht. Wel aan boord gaat Gareth Bale. De Welshman leeft in onmin met trainer Zinedine Zidane maar is verlost van zijn hamstringblessure en werd opgenomen in de 19-koppige selectie.

Selectie Real Madrid:

Doelmannen: Courtois, Areola, Altube

Verdedigers: Carvajal, Militão, Varane, Nacho, Odriozola, Mendy

Middenvelders: Modric, Casemiro, Valverde, Isco

Aanvallers: Benzema, Bale, Jovi, Brahim, Vinicius Jr., Rodrygo