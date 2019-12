Marc Herremans over fatale val die hem verlamde: “Ik werd wakker in een ander lichaam”

In ‘Het Huis’ van Eric Goens op Eén blikt de ex-triatleet Marc Herremans terug op het ongeval dat hem in 2002 verlamde. Al 17 jaar zit hij in een rolstoel na een val tijdens een fietstraining op het Spaanse eiland Lanzarote. Maar dat heeft hem er niet van weerhouden om extreme prestaties te blijven leveren.

“Ik werd wakker in een ander lichaam”, vertelt Herremans in het Huis. “Een borst, twee armen met daar boven een hoofd. Dat is het.” Maar nog geen jaar na zijn ongeval deed hij opnieuw mee aan een triatlon voor atleten met een beperking. En in 2006 keerde hij zelfs terug naar Lanzarote waar hij meedeed aan de Ironman, een van de zwaarste triatlons ter wereld.

LEES OOK. Jolien (31) verlamd na ongeval, maar dankzij robot stapt ze opnieuw: “Ik voel mij zo veel beter”

Elke dag een godsgeschenk

Na zijn carrière bleef Herremans niet bij de pakken zitten en richtte hij ‘To Walk Again’ op, een organisatie die mensen met een beperking stimuleert om actief te blijven sporten en bewegen. Ook vandaag probeert hij zo actief mogelijk te blijven: “Nu kan ik het meeste wel. Ik kan de papa zijn die ik wil zijn. De kinderen in bad en bed stoppen, koken, winkelen. Elke dag is een godsgeschenk.”

bekijk ook

Waarom Marc Herremans vorig jaar niet in ‘Die huis’ zat