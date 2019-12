Paars-groen voorlopig in de koelkast, maar geloof in regering mét N-VA slinkt: CD&V wil De Wever, Open VLD vreest dan horrorscenario

Paul Magnette (PS) is er niet in geslaagd om een paars-groene coalitie op de been te brengen. Nog niet tenminste. Want het geloof dat N-VA écht in een regering wil stappen, slinkt in de Wetstraat elke dag wat meer. Zelfs het paars-gele kamp bij Open VLD geeft een coalitie met PS en N-VA maar een waterkansje.