‘Kinderen niet toegelaten’ verdwijnt uit Belgische bioscopen

Vanaf volgend jaar verdwijnen de ‘kinderen toegelaten’ en ‘kinderen niet toegelaten’-labels uit de Belgische bioscopen. In hun plaats komen onder meer de spin, vuist en spuit die u kent van de dvd’s. Voortaan gebruikt de Belgische filmkeuringscommissie het Nederlandse keuringssysteem Kijkwijzer als leidraad. “Dit systeem is aangepast aan de noden van de moderne filmkijker”, zegt minister Sven Gatz (Open VLD).

Al sinds 1 september 1920 kent België twee soorten films: die waar kinderen onder 16 jaar zijn toegelaten en die waar ze niet zijn toegelaten. De regelgeving zal het dus net geen eeuw uitgehouden hebben. “De verandering was nodig”, zegt minister van Brussels Hoofdstedelijk Gewest Sven Gatz. “Het systeem was achterhaald. Dat beseften we voor het eerst in 2014 met de horrorfilm Welp. Die kreeg in ons land een ‘kinderen toegelaten’-label, terwijl hij in het buitenland ‘16+’ was. Ik was toen minister van Cultuur en kreeg een hoop klachten van ouders die hun kind naar de film hadden meegenomen. Toen dacht ik: hier moet iets veranderen.”

En nu staat de verandering voor de deur. Vanaf 8 januari 2020 werkt de Belgische filmkeuringscommissie met het Nederlandse systeem Kijkwijzer. Voor de Frans- en Duitstaligen in België zal het systeem bekend staan onder de naam Cinecheck. In plaats van twee opties zijn er nu zeven: films geschikt voor alle leeftijden, geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar, vanaf 9 jaar, 12 jaar, 14 jaar, 16 jaar en 18 jaar. Daarbovenop krijgt iedere film één of meerdere pictogrammen toebedeeld. U kent ze vanop de achterkant van uw dvd’s. De vuist die staat voor een film met geweld, de spuit die een enge film aankondigt en ga zo maar door.

Verantwoordelijkheid

“In Nederland werpt Kijkwijzer al zo’n tien à twintig jaar zijn vruchten af”, zegt Gatz. “Het is een genuanceerd systeem, aangepast aan de noden van de moderne filmkijker. We zeggen niet meer: jij bent jonger dan 16, je mag die film niet zien. We zeggen wel: deze film is bedoeld voor mensen vanaf 16. Er komt seks en geweld in. Als je hem wil zien, houden we je niet tegen. Maar je bent gewaarschuwd. We leggen de verantwoordelijkheid niet alleen bij de bioscopen, maar ook bij de ouders of begeleiders van het kind.”

De introductie van Kijkwijzer in België was een werk van lange adem. Gatz begon eraan als minister van Cultuur in 2014, een functie die hij intussen moest afstaan aan Benjamin Dalle (CD&V). “Maar als minister van Brussels Hoofdstedelijk Gewest heb ik nog steeds iets in de pap te brokken. Dit is immers een samenwerking tussen alle Belgische gemeenschappen. Dus ik heb het project opgestart én afgesloten.”

INFO

Je kan Kijkwijzer al online raadplegen via www.kijkwijzer-cinecheck.be