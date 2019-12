Beelden van seksistische lezing Jeff Hoeyberghs veroorzaken ophef: “Vrouwen willen wel privileges, maar niet meer hun benen opendoen”

Gent - De seksistische lezing van bekend chirurg Jeff Hoeyberghs aan de UGent vorige week krijgt een staartje. Studenten en vakbond eisen de uitsluiting van organisator KVHV (Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond). De Universiteit Gent bekijkt de zaak.

“Vrouwen willen wel de privileges van de mannelijke bescherming en geld. Maar ze willen wel niet meer hun benen opendoen. Je kan een vrouw niet als gelijke behandelen zonder haar slaaf te worden.”

Uit een filmpje blijkt de lezing van Jeff Hoeyberghs in een auditorium aan de UGent vorige week woensdag te bulken van het seksisme. De bekende chirurg maakte ook bedenkelijke opmerkingen over de klimaatproblematiek. Over de inwoners van Kiribati, het eerste land dat door de klimaatverandering dreigt te verdwijnen, zegt hij bijvoorbeeld: “Als die lummels te mottig zijn om hun hut 100 meter hoger op de berg te verzetten: dat ze verzuipen.” Wat op luid gelach en applaus van de zaal werd onthaald.

Uitsluiting

De bekende chirurg kwam spreken op vraag van studentenvereniging KVHV (Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond). De club probeerde eerder dit academiejaar federaal parlementslid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) uit te nodigen. Maar dat werd geweigerd door de UGent omwille van “het risico op ernstige verstoring van de orde.”

Vrouwenrechtenorganisatie Campagne Rosa en twee studentenverenigingen vragen de UGent nu om de erkenning van organisator KVHV in te trekken. “Of op zijn minst de studentenclub te schorsen”, zegt activiste Hanne Van Damme. “KVHV heeft in het verleden al bewezen dat ze seksistisch, racistisch en haatdragend zijn. Ook hun band met Schild en Vrienden mag niet vergeten worden.”

Ze krijgen steun van de vakbond. “Dit is in complete tegenspraak met de diversiteitsvisie van de UGent”, zegt Tim Joosen van ACOD.

“Vernederend”

De activisten organiseren vrijdag een protestactie en zullen daarbij een open brief overhandigen aan rector Rik Van de Walle, die zich vorige week “uitdrukkelijk” van de lezing distantieerde. Hij noemt de uitspraken van Hoeyberghs “vernederend”.

“De UGent is de zaak aan het bekijken”, reageert de rector. “Indien een verzoek tot schorsing zou worden ingediend, zullen we de argumenten die daartoe worden aangereikt grondig analyseren en op basis daarvan tot een besluit komen.”

“Ik distantieer mij volkomen van de uitspraken die dhr. Hoeyberghs gemeend heeft te moeten doen – wat in het filmpje getoond wordt, is ronduit vernederend en gaat volkomen in tegen alles waar onze universiteit voor staat.”

Vorige week werd al een eerste keer geprotesteerd door een zeventigtal mensen.

