Maurizio Cattelan, de man achter de banaan van 100.000 euro die de kunstwereld al 30 jaar voor schut zet

Een banaan, met ducttape aan de muur geplakt. Meer had kunstenaar Maurizio Cattelan (59) niet nodig om voor de zoveelste keer de kunstwereld in z’n hemd te zetten en er zelf rijker van te worden. Het kunstwerk van meer dan 100.000 euro werd zaterdag niet alleen opgegeten op een kunstbeurs in Miami, het was ook al aangekocht door verschillende verzamelaars en musea. Al dertig jaar lang provoceert Cattelan zich met succes naar de top. Een overzicht.