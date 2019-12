Rechter onverbiddelijk: serieverkrachter krijgt 33 (!) keer levenslang na gruwelijke feiten

Serieverkrachter Joseph McCann is maandag veroordeeld tot 33 keer levenslang, telkens met een minimumduur van 30 jaar. De 34-jarige Brit maakte in twee weken tijd minstens acht slachtoffers, onder wie een 71-jarige vrouw, en een jongen van 11 jaar oud.

Rechter Edis veroordeelde McCann maandag en vroeg daarnaast een ??”systematisch en onafhankelijk” onderzoek naar hoe de serieverkrachter eerder ten onrechte vervroegd uit de gevangenis werd vrijgelaten, waarna hij afschuwelijke misdaden pleegde.

In 2008 kwam McCann in de cel terecht na een gewapende inbraak. Nadat hij vervroegd vrijkomt, staat hij in 2017 opnieuw terecht voor inbraak en diefstal. Hij kwam er met een lichte straf van af en kon opnieuw vrijkomen. In april en mei van dit jaar sloeg McCann door en ging hij als een barbaar tewerk: zo verkrachtte hij een jongetje van elf en zijn zusje in hun eigen huis, voor elkaars ogen. Ook verkrachtte hij een 71-jarige vrouw. In totaal werden hem 37 feiten ten laste gelegd. “Dit was een campagne van verkrachting, geweld en ontvoering van een soort waar ik nog nooit eerder van gehoord had”, zei de rechter.

Psychopaat

Nog volgens justitie is McCann, die al op 15-jarige leeftijd zijn eerste straf kreeg, een klassiek voorbeeld van een psychopaat. Zelf was hij niet aanwezig bij zijn rechtszaak, ook weigerde hij een live videogesprek. Enkele van zijn slachtoffers tekenden daarentegen wel present. Eén vrouw vertelde hoe ze last heeft van flashbacks, slapeloosheid, nachtmerries, chronische pijn en vermoeidheid. Ze zei dat zij en haar partner allebei last hadden van een posttraumatische stressstoornis. Dat ze voor de feiten planden een gezin te stichten, maar dat hun toekomst er nu helemaal anders uitziet. Ze hadden het erover gehad om in de komende twee jaar een gezin te stichten.

“Mijn slaap blijft gestoord door nachtmerries en lichamelijke pijnen. Ik ben chronisch vermoeid. Ik heb flashbacks en emotioneel verontrustende gedachten als gevolg van het opgelopen trauma”, klonk het emotioneel. “Ik vermijd het om naar plaatsen of evenementen te gaan die ik zou kunnen associëren met de feiten, ik kom niet meer in mijn oude buurt en heb ook geen fysieke intimiteit meer met mijn partner.”

De jury prees de moed van de slachtoffers en het harde werk van de politie. Aan het einde van de hoorzitting van maandag leunde een van de juryleden voorover en omhelsde een van de slachtoffers.