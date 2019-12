Getackeld door een kinderhekje: Axel Witsel valt van de trap en is tot januari out met zware gezichtsbreuken

Het komt ongetwijfeld in de lijst met domste en meest bizarre blessures ooit. Axel Witsel (30) viel thuis over het kinderhekje bovenaan zijn trap en lag even op intensieve zorgen met zware verwondingen aan zijn gezicht. Zo mist Borussia Dortmund de Rode Duivel niet alleen vanavond in de cruciale Champions League-match tegen Slavia Praag, maar ook de hele maand december.

We zijn eens benieuwd hoeveel speeldagen schorsing het kinderhekje zal krijgen. Hoe idioot en lullig kan een blessure toch zijn? Heel Duitsland is in de ban van het Häusliche Ünfall – het huiselijke ongeval – van Axel Witsel.

Het begon met de persconferentie van Borussia-coach Lucien Favre voor het cruciale Champions League-duel met Slavia Praag. Dortmund strijdt nog voor de kwalificaties voor de 1/8ste finales, maar Favre kondigde vooraf aan: “We kunnen dit jaar niet meer rekenen op Axel Witsel. Hij onderging chirurgie aan de neus en de mond na een ongeval thuis. We konden zelfs nog niet met hem praten, want hij lag even op intensieve zorgen.”

Meteen ontstond er animo. Wat was er precies gebeurd? Zaterdag had Witsel nog 90 minuten meegespeeld in de 5-0-overwinning tegen Düsseldorf. Meteen gingen er geruchten dat de ploeg die klinkende zege was gaan vieren en betrokken was geraakt bij een opstootje tijdens het uitgaan. Borussia gaf amper details vrij. Trainer Favre zei alleen nog: “We kunnen er niets aan veranderen. Het is jammer voor ons én jammer voor hem. Axel is één van onze belangrijkste spelers. Hij is gelukkig aan de beterhand en mocht het ziekenhuis al verlaten.”

In het Duitse sportblad Bild schetsten ze de opmerkelijke val van Axel Witsel. FOTO: BILD

Pas later op de dag kwamen details naar buiten van de exacte omstandigheden van het ongeval. Witsel was de zege tegen Düsseldorf wel degelijk gaan vieren met enkele ploegmaats. Alleen hielden ze het bij een etentje in het Italiaanse restaurant Acqua Pizza. Daarna ging de Belg braaf naar huis, maar het liep mis bovenaan zijn trap. Daar staat een kinderhekje voor zijn dochters Mai-Li (4) en Evy (2). Witsel dacht verkeerdelijk dat het hekje gesloten was, leunde er tegen en viel naar beneden met zijn gezicht eerst.

Het gevolg was zwaar. Zijn neusbeen was geraakt en er waren ook verwondingen in en aan zijn mond. Meteen werd hij naar de spoeddienst van Klinikzentrum Nord in Dortmund gebracht. Zijn vrouw Rafaëla was constant bij hem. Hij onderging de gezichtsoperaties en lag daarna even op intensieve zorgen.

Bizarste blessures

Gelukkig was er geen VAR die de beelden kon herbekijken, maar het verdict was hard. Witsel is er niet bij in de Champions League tegen Slavia, maar ook de competitieduels tegen Mainz, Leipzig en Hoffenheim moet hij laten schieten. Geen voetbal meer in 2019 en dat terwijl hij nog geen minuut miste op het kampioenenbal en Dortmund in de Bundesliga op vijf punten van de koppositie staat. Wellicht sluit hij met een masker weer aan op de winterstage in januari.

Sowieso zal deze knullige blessure Witsel voor de rest van zijn carrière achtervolgen. Ze komt in het rijtje met de verwondingen van Santiago Canizares (flesje parfum op zijn teen laten vallen), Kevin Hofland (gevallen over zijn hond) en Eldridge Rojer (uitgegleden bij seks in de douche). Witsel ontweek tackles van de allersterkste verdedigers en liet zich nu vloeren door een kinderhekje.