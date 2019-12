Complete chaos door nieuwe regeling tram 8: “Onze stad een metropool? Het openbaar vervoer is nog primitief”

Antwerpen -

Het was aangekondigd, maar toch waren heel veel reizigers nog niet op de hoogte. Maandag reed tram 8 voor het eerst niet meer door van Deurne richting het Zuid, maar moesten reizigers hun reis onderbreken aan Astrid en daar overstappen. Dat overstappen liep tijdens de ochtendspits in complete chaos en ook ’s avonds was er nog veel verwarring.