Maarten Vandevoordt kan record van Mile Svilar overnemen

Maarten Vandevoordt is lang niet de enige tiener die onder de lat zal staan in de Champions League. De 17-jarige Limburger kan wel het record afnemen van Mile Svilar, het gewezen Anderlecht-talent dat twee jaar geleden de jongste doelman ooit werd in dienst van Benfica. Vandevoordt zou daarbij overigens ene Petr Cech uit de top tien duwen.