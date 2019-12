Anderlecht-aanwinst Michael Amir Murillo hoopt snel aangepast te zijn aan Belgisch voetbal:“Hazard scoorde toch niet tegen mij”

Vrolijk is hij er niet van geworden. Michael Amir Murillo (23) verhuisde van New York Red Bulls naar Anderlecht voor 680.000 euro en bekeek zondag voor het eerst zijn nieuwe ploeg. Al laat de Panamese rechtsback zich niet afschrikken bij RSCA. “Ik kende Kompany alleen van tv, nu gaan we samenspelen.”

Michael Amir Murillo zat tegen Charleroi (0-0) warm ingeduffeld naast David Steegen, de perschef van Anderlecht. Het voetbal van RSCA was niet hartverwarmend. “Het kan hier dus even koud zijn als in New ...