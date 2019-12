“Dronken” wasbeer heeft veel bekijks op kerstmarkt, maar wordt nadien gevangen en doodgeschoten

Een wasbeer in de Duitse stad Erfurt werd afgelopen zaterdag ongewild een attractie onder de bezoekers van de lokale kerstmarkt. Het dier wandelde maar wat rond in het stadscentrum en oogde erg verward. Het grappige tafereel nam echter een zeer trieste wending: de autoriteiten namen de wasbeer mee en lieten een jager het dier zelfs doodschieten.

Waar de wasbeer vandaan kwam, is niet duidelijk. Evenmin was bij de omstanders bekend wat er precies met het dier scheelde. Meerdere geruchten deden de ronde, al heerste voornamelijk de indruk dat de wasbeer “ofwel vergiftigd of dronken was”, aldus een ooggetuige. “Twee veiligheidsagenten kwamen ter plaatse om het dier te beschermen tegen de voetgangers.”

Pas toen de brandweer aanwezig was om het dier te vangen, was het in veilige handen. Althans, daar leek het op het eerste gezicht toch op. In plaats daarvan werd het dier niet naar een asiel, maar naar een lokale jager gebracht die de wasbeer vervolgens doodschoot. In Duitsland genieten wasberen namelijk niet van een beschermde status aangezien ze er het ecosysteem kunnen verstoren. Niettemin hopen vele mensen dat de jager in kwestie toch vervolgd wordt.

