Raar maar waar: bibberen voor titelverdediger Liverpool en halvefinalist Ajax op laatste speeldag van de Champions League

Het zou zomaar eens kunnen: zowel de halvefinalist als de uittredende winnaar van de vorige Champions League-campagne die de groepsfase niet overleven. Al hebben Liverpool en Ajax hun lot wel nog volledig in eigen handen.

Liverpool mocht de beker met de grote oren vorig jaar in de lucht steken, Ajax miste op een haar na de finale. Het schakelde eerst Real Madrid en Juventus uit, maar Lucas Moura doorprikte de Amsterdamse droom met een doelpunt voor Tottenham in de allerlaatste seconden. Nu zit er voor beide teams echter een vroegtijdige exit in. Op de laatste speeldag van de groepsfase moeten ze nog vol aan de bak.

Liverpool mag dan wel aan de leiding staan in groep E met tien punten, toch is de verplaatsing naar Salzburg allesbehalve een zorgeloos uitje. Als Napoli thuis wint van RC Genk mogen de jongens van Jürgen Klopp op hetzelfde moment niet verliezen tegen Red Bull Salzburg. In dat geval ligt de fiere leider van de Premier League onherroepelijk uit het toernooi. Liverpool kan dan wel op het vangnet van de Europa League rekenen, maar daar kan niemand bij The Reds tevreden mee zijn. In de heenwedstrijd klopte Liverpool Salzburg wel met 4-3, na een indrukwekkende remonte van de Oostenrijkers bij een 3-0-achterstand.

Ajax verloor dit weekend thuis nog met 0-2 van Willem II. Foto: Photo News

Ook Ajax staat aan de leiding in zijn groep, maar de Nederlanders moeten wel nog afrekenen met Valencia. Tegen Willem II hield Ajax vrijdag alvast een slechte generale repetitie door met 0-2 te verliezen. Coach Erik ten Hag hoopt om topschutter Quincy Promes te recupereren, hij scoorde al vier keer in de groepsfase. In dezelfde groep is ook Chelsea nog in de running om door te stoten, met evenveel punten als Valencia. Op papier hebben The Blues de makkelijkste tegenstander: het al uitgeschakelde Lille.

Tot slot bikkelen Inter en Borussia Dortmund in Groep F nog om het resterende ticket voor de 1/8ste finales. FC Barcelona is al geplaatst.