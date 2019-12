Sylvère den Beir breekt los

In België was zijn bijnaam Sylvère den Beir. In Duitsland noemen ze hem Kongo Kante. Dat staat voor grote man. Beide koosnaampjes illustreren de power van deze krachtpatser van 1,91 meter. “Ik heb mijn spieren en snelheid nog bijgetraind sinds ik bij Bochum arriveerde”, verklaarde Sylvère Ganvoula al in interviews. “Ik wist dat het van pas zou komen.”

En hoe... Dit weekend scoorde Ganvoula opnieuw tegen Greuther Fürth. Bochum verloor wel met 3-1, maar voor Ganvoula was het zijn twaalfde goal in zestien wedstrijden. Op de koop toe gaf hij al vijf assists. Bij verschillende doelpunten trok de spits zijn shirt uit en pronkte hij met zijn gespierde lijf. “Ik voel me bevrijd sinds ik hier eerste spits ben. Mijn doel is topschutter te worden in de Duitse tweede klasse en voor Bochum het behoud verzekeren.”

Ganvoula werkt nochtans in moeilijke omstandigheden. Zijn club staat pas veertiende in het klassement en wisselde al van trainer. Robin Dutt werd vervangen door Thomas Reis. De topschutter kende na een flitsend seizoensbegin weliswaar een kleine periode van droogte, maar doet nu weer de netten trillen. Dit was waar Bochum vorige zomer op hoopte toen het de man uit Congo-Brazzaville definitief overnam van Anderlecht. Nochtans had Ganvoula vorig seizoen in het Vonovia Rurhstadion – tijdens zijn eerste jaar op uitleenbasis – slechts vijf keer gescoord. “Dat eerste seizoen was wennen aan deze erg fysieke Duitse competitie en er was de taalbarrière. Nu ben ik hier goed geïntegreerd. Ik zing en dans in de kleedkamer en dat doe ik alleen als ik gelukkig ben.”

Niet dat Ganvoula nu al Duits spreekt, maar hij schiet erg goed op met zijn ploegmaats. Zij lachen met zijn extravagante kleding en als de Afrikaan op Instagram nog maar eens pronkt met zijn dure Mercedes GLS Coupé . Zijn Franse ploegmaat Anthony Lossila is op de club Ganvoula’s vaste tolk. Het plezier spat eraf.

Vijf miljoen?

Als we dat allemaal horen, herkennen we de Sylvère Ganvoula niet meer van bij Anderlecht en KV Mechelen. Bij paars-wit mocht de aanvaller in anderhalf jaar maar acht keer meedoen. Hij scoorde wel drie keer, maar werd ook uitgeleend aan KV Mechelen. Daar was hij zowat de slechtste huurling ooit. Hij arriveerde tegen zijn zin Achter de Kazerne en na een half seizoen werd hij al teruggestuurd. Doelpuntloos en ongemotiveerd.

Vorige zomer wou Anderlecht er dan ook echt van af. Eerst wilden de Brusselaars wel de transfersom van één miljoen recupereren die ze in 2017 aan Westerlo hadden betaald, maar na wat gediscussieer vertrok Ganvoula voor zo’n 600.000 euro naar Bochum. RSCA bedong wel nog een percentje op de doorverkoop.

En die doorverkoop kan er wel eens veel sneller komen dan verwacht. Ganvoula wil Bochum dan wel in de tweede klasse houden, door zijn goals zitten er nu al veel scouts in de tribune. Zelfs Borussia Mönchengladbach, de leider in de Bundesliga, was al post. Aangezien Bochum niet steenrijk is, kan het goed zijn dat de club hem in januari al laat gaan voor vier à vij miljoen euro. “Op dit moment ben ik hier heel gelukkig”, verklaarde Ganvoula daarover al. “Ik tekende hier tot 2023 en voel me thuis. Maar in het voetbal kan het heel snel gaan.”

Sowieso ambieert Ganvoula een fysieke competitie. Misschien is de stap naar een echte topclub in Duitsland of Engeland nog te groot, maar een subtopper ziet hij wel zitten. Als de goalgetter straks echt voor miljoenen wordt verkocht, zullen ze toch vloeken bij Anderlecht. Het zwalpende paars-wit is naarstig op zoek naar een diepe, scorende spits.