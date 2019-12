Het sprookje van de Foxes deel twee: wat is het geheim van Leicester City, dé uitdager van Liverpool in de Premier League?

De party van Vardy

Toen Leicester vier seizoenen geleden op nog steeds onwaarschijnlijke wijze de titel pakte, had Jamie Vardy 24 doelpunten gemaakt. De Engelse spits werd gebombardeerd tot hét schoolvoorbeeld van een laatbloeier en hij werd immens populair bij de modale Brit toen hij zijn dieet bekendmaakte: “Drie Red Bulls, een dubbele espresso en een omelet met kaas en ham op een wedstrijddag.”

Met ook een glaasje porto en wat nicotine in zijn lichaam boekt de 32-jarige Vardy, die volgens trainer Brendan Rodgers dit seizoen “nog sneller is”, wel resultaten. Dit seizoen is hij met grote voorsprong topschutter met zestien goals. Elf daarvan scoorde hij in de voorbije acht wedstrijden. Nog drie matchen op rij de netten doen trillen en de Engelsman evenaart zijn record van elf wedstrijden na elkaar met minstens één goal. Met Manchester City en Liverpool voor de boeg wordt dat knap lastig, maar Vardy staat met zijn 35 goals in 58 optredens tegen de Engelse ‘grote zes’ bekend als een reuzendoder.

‘The Belgians’

Tijdens het sprookje van 2016 stonden er twee voor wij Belgen bekende namen op de loonlijst van Leicester: Ritchie De Laet en Marcin Wasilewski. Die eerste werd in de winter uitgeleend, de gewezen Anderlecht-verdediger kwam slechts aan vier Premier League-wedstrijden. Dit seizoen is die inbreng bij de Foxes een pak groter. Met Youri Tielemans (22), Dennis Praet (25) en ex-Genkspeler Wilfred Ndidi (22) stond er zondag tegen Aston Villa een Belgisch getint trio op het middenveld.

Tielemans, met zijn 45 miljoen euro de duurste speler in de clubgeschiedenis, is sinds zijn overgang van Monaco uitgegroeid tot een sleutelspeler. Onze landgenoot zit aan drie goals en drie assists en doet weer denken aan zijn beste tijden bij Anderlecht. “Hij heeft een wonderlijk spelinzicht voor een 22-jarige”, aldus Rodgers. “Hij heeft een voetbalbrein en begrijpt het spelletje voor de volle honderd procent.”

Tegen Aston Villa gaf Praet zijn eerste assist in de Premier League. Een lange bal op – wie anders? – Vardy. De Rode Duivel is geen vaste waarde, maar stelt vrijwel nooit teleur als hij speelt en is waardevol door zijn veelzijdigheid in het wisselende systeem van Rodgers (van 4-1-4-1 naar 4-3-3 en 4-3-1-2). Dat Praet veel kilometers kan afleggen, helpt daarbij.

De Britse Mahrez

Op het moment dat het Leicester van Claudio Ranieri de beker van landskampioen in de lucht stak, had James Maddison er een oké seizoen opzitten bij derdeklasser Coventry. Via het Schotse Aberdeen en een slopend seizoen in de tweede klasse bij Norwich kwam de Engelse spelmaker vorig jaar in Leicester terecht, waar hij is uitgegroeid tot een X-factor.

Herinner u Riyad Mahrez drie jaar geleden bij Leicester. De Algerijn die voor een appel en een ei opgehaald was bij Le Havre. Goed voor 17 goals en 10 assists op weg naar de titel. Die rol is dit seizoen weggelegd voor Maddison. Niet altijd even aanwezig en soms wat arrogant, maar belangrijk wanneer het moet, met een goal, assist, splijtende pass, perfecte vrije trap of vette dribbel. Bij Manchester United dromen ze van zo’n verschilmaker en dus wordt het al maanden gelinkt aan een transfer voor Maddison. De genoemde prijs? Om en bij de 70 miljoen euro...

Feestje bij de Foxes. AP

Het blok van Rodgers

Leicester scoorde dit seizoen al 39 keer. Enkel Liverpool (40) en Manchester City (44) zijn straffer. Maar hét stokpaardje van coach Brendan Rodgers is de defensieve organisatie. In zestien wedstrijden kregen de Foxes nog maar tien doelpunten tegen. Enkel Liverpool komt met veertien enigszins in de buurt en in de vijf grootste Europese competities doen enkel PSG en Reims beter (9).

De press van Rodgers begint bij spits Jamie Vardy en eindigt bij doelman Kasper Schmeichel. “Ik wil dat mijn spelers compact staan”, zegt de trainer. “Het veld moet zo kort mogelijk zijn en mijn spelers doen dit intussen automatisch. Mijn verdedigers (met ex-Antwerpspeler Jonny Evans, nvdr.) zijn daarbij cruciaal, terwijl Wilfred zichzelf constant pusht.”

Wilfred, dat is dus Ndidi. Die speelde tot nu toe elke competitiewedstrijd 90 minuten, behalve eentje eind augustus door een blessure. De Nigeriaan, die in 2017 overkwam van Genk, heeft zich ontpopt tot een van dé nummers zes in Engeland. Geen enkele club noteert zoveel tackles als Leicester, met Ndidi als primus van de klas en de ideale opvolger van N’Golo Kanté. “Hij heeft absoluut géén ego en doet al het vuile werk”, aldus Rodgers.

Vechten voor de voorzitter

De triomf in 2016 kwam er niet alleen dankzij Vardy, Mahrez, Kanté en Ranieri, maar ook onder de leiding van voorzitter Vichai Srivaddhanaprabha. De Thaise miljardair en vader van vier had Leicester zes jaar eerder, toen nog een tweedeklasser, voor 50 miljoen euro overgenomen en koesterde ook grootse plannen met OH Leuven. Een helikoptercrash aan zijn eigen King Power Stadium werd hem op 27 oktober 2018 echter fataal.

Duizenden supporters van de club brachten toen een eerbetoon aan de man met de onuitspreekbare achternaam, die intussen een standbeeld kreeg aan het stadion van de Foxes. Werd een begrip: de ‘5.000-1 walk’, vernoemd naar de stand bij de bookmakers die de Engelse eersteklasser had vóór zijn wonderseizoen. Sindsdien verloor Leicester slechts zes thuiswedstrijden. “Ik ben blij dat mijn spelers de kenmerken hebben die Vichai het meest waardeerde: fight, spirit and win”, zei Rodgers na de herdenking van Srivaddhanaprabha eerder dit jaar.