Toeristen verrast door vulkaanuitbarsting: “Geen teken van leven meer”

Nieuw-Zeeland is in shock. Zeker vijf mensen, onder wie een gids, zijn omgekomen bij een vulkaanuitbarsting voor de kust van het Noordereiland. Alles wijst erop dat de dodentol nog zal oplopen, want van een twintigtal toeristen is geen enkel spoor. Amper twee weken geleden hadden wetenschappers het alarmniveau verhoogd en gewaarschuwd voor verhoogde vulkanische activiteiten. Maar de touroperators bleven toeristen naar het eiland sturen.