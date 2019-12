De Sultan van Oman mag dan toch parkeren op de autovrije Grote Markt van Leuven: “Twee wagens, niet meer”

De 79-jarige Sultan Qaboes zal twee maanden in het Leuvense verblijven voor een medische behandeling in het UZ Leuven. Hij is afgelopen weekend geland met twee Boeing 747’s op Brussels Airport met heel wat bagage en heel wat personeel. In Leuven zelf koos hij als uitvalsbasis het viersterrenhotel The Fourth op de Grote Markt. Om zijn privacy te garanderen huurde hij het luxehotel volledig af tot eind januari volgend jaar. Tot hier geen probleem, maar dat de sultan de autovrije Grote Markt ook gebruikte als zijn persoonlijke parking, viel niet in goede aarde bij de Leuvenaars.

Je mag gerust een heel hotel afhuren, als je dat wil betalen, maar ik wist niet dat de grote markt ook als parking kon gekocht worden...

De Leuvense politie zegt meerdere meldingen te hebben ontvangen omwille van zijn parkeergedrag en ook op sociale media reageerden velen misnoegd. Of het staatshoofd een boete krijgt? “Daar ga ik zelfs niet op reageren”, zegt commissaris Marc Vranckx van de lokale politie, maar de stad zit duidelijk verveeld met de situatie.

Woelige start

Schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen) zat mee aan het overleg om het verblijf van de sultan in goede banen te leiden. “De start is nogal chaotisch verlopen”, zegt hij. “We zijn pas laat op de hoogte gebracht van het bezoek. De sultan is hier neergestreken met een behoorlijke delegatie en heel wat materiaal. Daar kwamen heel wat voertuigen aan te pas, niet enkel personenwagens maar ook zwaar transport. Maar laten we duidelijk zijn: niemand parkeert op de grote Markt, of je nu sultan bent of niet.”

Toch wel, zo blijkt, want om veiligheidsredenen laat de stad toe dat er twee voertuigen geparkeerd staan aan de kant van Eikstraat. “De sultan is een staatshoofd, en dan zijn er protocollaire verplichtingen”, zegt Dessers nog. “Een sultan mag niet meer dan de gewone Leuvenaar. En als hij dan toch wat meer mag, dan is dat niet omdat hij rijk is. Wel omdat hij staatshoofd is.”

Inmiddels is de sultan opgenomen in ziekenhuis Gasthuisberg. “Het ziekenhuis neemt alle maatregelen die gebruikelijk zijn voor de hospitalisatie van een staatshoofd”, meldt het UZ Leuven. “Voor patiënten loopt de normale patiëntenzorg gewoon door. De behandeling van de sultan zal geen invloed hebben op de dagelijkse gang van zaken in het ziekenhuis. Er worden bijvoorbeeld geen ziekenhuisafdelingen gesloten.” Schepen Dessers hoopt dat de sultan goed geholpen wordt. “De sultan heeft de keuze uit alle hospitalen ter wereld, en hij kiest voor het UZ Leuven”, zegt hij. “Dat zegt wat over de kwaliteit van de zorg die hier wordt aangeboden.” Over de aard van de behandeling is niets gekend.