Storm houdt lelijk huis in Vlaanderen

Het stormweer heeft gisteren heel wat schade veroorzaakt in Vlaanderen. In Antwerpen botste de waterbus tegen de kade. Daarbij vielen achttien gewonden, twee bemanningsleden zijn er erg aan toe. Vermoedelijk liggen het slechte weer en de sterke stroming aan de basis van het ongeval. Nog in Antwerpen is rond de middag een containerschip in de Waaslandhaven tegen een kraan gebotst. Het schip was op drift geraakt en botste tegen een kraan van het Deurganckdok. Er vielen geen gewonden, maar de ravage is groot. Iets centraler in de stad waren er problemen met het pas geopende premetrostation Opera. Daar kwam een deel van de lichtkoepel aan het Operaplein naar beneden. De Lijn vermoedt dat een waterlek de boosdoener was.

Ook in Brugge heeft de storm danig geraasd. Een lichtinstallatie van Wintergloed, een lichtparcours door de stad voor de eindejaarsfeesten, kwam door de hevig rukwinden in een fontein terecht. De installatie was nochtans gekeurd voor hevige wind. In Oostende vielen dan weer brokstukken op het dak van een kruidenierszaak. De winkel zal enkele dagen gesloten blijven.(adm, tlg)