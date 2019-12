Mediaminister Dalle niet te spreken over schaduwen van journalisten

De nieuwssite Apache zegt dat zijn journalisten geschaduwd werden door privédetectives die waren ingehuurd door de Antwerpse projectontwikkelaar Land Invest Group. “Als de aantijgingen kloppen, is dit een zeer ernstige zaak”, zegt Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V).

Apache beweert dat journalisten gevolgd werden nadat de site had bericht over een omstreden bouwvergunning voor de Lins Tower op de Tunnelplaats in Antwerpen. Verschillende bronnen zouden gefotografeerd zijn bij een afspraak met journalisten van de nieuwssite. “Indien de aantijgingen in dit bericht kloppen, is dit een zeer ernstige zaak”, zo laat Dalle weten. “Persvrijheid is fundamenteel en moet te allen tijde worden gerespecteerd. Onafhankelijke journalistiek is onmogelijk zonder respect voor het bronnengeheim.”

De Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) overweegt juridische stappen. “Ik reken erop dat VVJ haar werk doet en dit grondig onderzoekt”, zegt de minister. (mvdr)