Levenslang en 25 jaar cel voor kappersmoord

Het hof van assisen van Tongeren heeft Shane Ronge (30) veroordeeld tot levenslang voor de moord op de 39-jarige Hilmi Gedik. Zijn kompaan Brian van Geene kreeg 25 jaar cel voor doodslag. Het slachtoffer, een kapper uit Maasmechelen, was de luitenant van de intussen ook al vermoorde maffiabaas Silvio Aquino. Hij werd in november 2010 met vier kogels doodgeschoten aan de voordeur van zijn woning. Volgens de jury stond het tweetal die herfstavond bij Gedik aan de deur om geld te stelen, want het huis was doorzocht. Op een hoeslaken van een matras in Hilmi’s slaapkamer werd DNA van Shane Ronge aangetroffen. Ronge beweerde dat zijn wapenhandel met Gedik een verklaring was voor de aanwezigheid van zijn DNA, maar dat bestempelde het hof als ongeloofwaardig. Het hof oordeelde dat beide mannen nog een reëel gevaar vormen voor de maatschappij en besliste daarom ook terbeschikkingstelling uit te spreken. (cka)

Tom Palmaers