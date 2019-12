Gent -

Viswinkel-traiteur Epicurus in de Voormuide heeft zaterdag definitief de deuren gesloten. Daarmee is de Muide een van haar iconen kwijt. “Authentieke visbereidingen zoals bij ons vind je niet meer”, zegt uitbater Gino Robbens (55). “Maar door gezondheidsproblemen moeten we stoppen.”