Poetin en Zelenski komen tot akkoord over staakt-het-vuren in oosten van Oekraïne

De Russische president Vladimir Poetin en zijn Oekraïense collega Volodimir Zelenski zijn maandag tijdens de Oekraïne-top overeengekomen om tegen het einde van het jaar een staakt-het-vuren op te leggen in het oosten van Oekraïne. Dat staat in een gezamenlijke mededeling.

“De partijen verbinden zich tot een volledige en alomvattende uitvoering van het staakt-het-vuren, versterkt door de uitvoering van alle noodzakelijke ondersteunende maatregelen voor het staakt-het-vuren, vóór het einde van het jaar 2019”, klinkt het.

Daarnaast is overeengekomen om tegen maart 2020 de troepen terug te trekken in drie conflictzones in het oosten van Oekraïne. Voorts is het de bedoeling dat gevangenen tegen het einde van het jaar uitgewisseld worden. Zo moet elke geïdentificeerde gevangene vrijgelaten worden. Tot slot zullen er nieuwe grensovergangen komen tussen het gebied van de Oekraïense overheid en dat van de pro-Russische rebellen die door Rusland gesteund worden.

Het was de eerste keer dat Poetin en Zelenski elkaar ontmoetten. Dat gebeurde in Parijs. De vergadering vond plaats met bemiddeling van de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

Marcon liet weten dat er binnen vier maanden opnieuw een ontmoeting zal plaatsvinden.

Vijf jaar conflict

Zelenski, die dit jaar president werd, beloofde bij zijn verkiezing om een einde te maken aan het vijf jaar durende conflict aan de grens met Rusland dat al 13.000 mensenlevens eiste.

Volgens hem was de top de start van de deblokkering van het conflict, maar hij waarschuwt wel dat de Oekraïense bevolking het recht heeft om niet alle beloftes te geloven. Alleen “echte feiten zullen bevestigen wat er gezegd is”, klonk het. Hij wees erop dat vorige staakt-het-vuren in Donbass verschillende keren zijn geschonden.

Zondag kwamen in Kiev enkele duizenden mensen op straat om Zelenski te waarschuwen voor toegevingen.