Adrien Trebel bij de beloften klaargestoomd voor topper tegen Standard?

Adrien Trebel speelde een uur met de B-ploeg van Anderlecht tegen OH Leuven. OHL won met 2-0, maar Trebel speelde een sterke partij.

De vorige keer dat de Fransman meedeed met de U21, stond hij vijf dagen later in de basis van de A-ploeg tegen Club Brugge. Het is niet ondenkbaar dat Anderlecht dat nu weer flikt voor het duel van zondag tegen Standard. Het ultrajonge team kan op Sclessin wat ervaring gebruiken. Ook Sieben Dewaele deed mee tegen Leuven. Eerst als flankverdediger, daarna loste hij Trebel af als controlerende middenvelder.

Foto: Olivier Matthys