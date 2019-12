Aardbeving treft oostkust van Nieuw-Zeeland

Nieuw-Zeeland is dinsdag getroffen door een aardbeving met een magnitude van 5,3. Die vond plaats in de buurt van Gisborne aan de oostkust van het Noordereiland.

De aarde beefde rond 13 uur lokale tijd (1 uur Belgische tijd), meldt het nationaal geologisch monitoringssyteem GeoNet.

De beving was te voelen in Whakatane, wat 180 kilometer ten zuiden van Gisborne ligt. Whakatane is een stad in de buurt van White Island, waar maandag zeker vijf mensen omkwamen bij een vulkaanuitbarsting. Acht mensen zijn nog vermist en de autoriteiten vrezen dat zij ook overleden zijn.

Volgens GeoNet staat de aardbeving niet in verband met de vulkaanuitbarsting.