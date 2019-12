Chileens militair vliegtuig met 38 mensen aan boord verdwenen

Een Chileens militair vliegtuig met 38 mensen aan boord, dat onderweg was naar een basis op Antarctica, is maandag verdwenen. Dat laat de luchtmacht weten in een mededeling.

Het vliegtuig, een Lockheed C-130 Hercules, was om 16.55 uur lokale tijd (20.55 uur Belgische tijd) opgestegen in de stad Punta Arenas in het zuiden van het land, verduidelijkt de Chileens luchtmacht.

Operatoren verloren kort na 18 uur lokale tijd contact met het toestel. Er werd een zoek- en reddingsactie opgestart.

Volgens de luchtmacht waren 17 bemanningsleden en 21 passagiers aan boord van het cargovliegtuig, dat onderweg was voor logistieke steun bij het onderhoud van de Chileense basis op Antarctica.