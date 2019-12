Poetin hekelt “politiek gemotiveerde” beslissing om Rusland uit te sluiten op Olympische Spelen

De Russische president Vladimir Poetin heeft de “politiek gemotiveerde” beslissing van het Wereldantidopingagentschap (WADA) gehekeld om Rusland vier jaar uit te sluiten van de meeste grote internationale sporttoernooien. Hij dreigt ook met een beroepsprocedure.

Het Wereldantidopingagentschap (WADA) besliste deze week unaniem om Rusland vier jaar uit te sluiten van de Olympische Spelen. Het land mag ook niet deelnemen aan WK’s.

De internationale dopingjagers konden niet anders dan de Russen laten voelen dat het hen menens is met de strijd tegen de georganiseerde staats­doping – want zo moet het Russische sportsysteem van de laatste tien jaar omschreven worden: onlangs werd duidelijk dat de Russen dopingdata hebben gemanipuleerd.

LEES OOK. “Byebye Olympische Spelen (en WK voetbal)”: waarom de hardnekkige Russen voor een tijdje uit de internationale topsport verdwijnen (+)

De Russische president ziet dat enigszins anders. “Het Russisch Olympisch Comité treft geen schuld”, zie hij in de marge van de Oekraïne-top in Parijs. “En als het comité niets kan worden verweten, moet Rusland onder zijn nationale vlag aan wedstrijden kunnen deelnemen.” Volgens Poetin moet elke straf aan dopingzondaars onder de Russische atleten “individueel” en niet “collectief” worden opgelegd.

De Russische president gelooft dat de beslissing van het WADA “in tegenspraak is met het Olympisch Handvest” en stelt dat Moskou er beroep tegen kan aantekenen. “Er is alle reden om te geloven dat deze beslissing niet werd genomen in het belang van een cleane sport, maar uit politieke motivatie”, klinkt het nog.

Rusland krijgt 21 dagen de tijd om in beroep te gaan bij het internationale sporttribunaal TAS, dat dan zo’n vier maanden later uitspraak zal doen.

