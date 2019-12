Viswinkel verkoopt goedkopere koolvis als IJslandse kabeljauw: “Verkeerde ticketje bij vis gelegd”

Oostende - De zaakvoerders van een viswinkel uit Oostende moesten zich afgelopen maandag in de Ieperse rechtbank verantwoorden voor de oplichting van klanten. Onder meer in 2017 werd de winkel betrapt op het verkopen van goedkopere vis onder een duurdere naam. Koolvis werd bijvoorbeeld verkocht als IJslandse kabeljauwfilet.

“Dit gaat niet om het toevallig verkeerd plaatsen van een bordje”, meent het Openbaar Ministerie.

“De minnelijke schikking werd niet betaald. Ik vorder nu een boete van 500 euro voor de vennootschap en boetes van 200 euro voor de zaakvoerders.”

De advocaat van de zaakvoerders pleitte de opschorting.

“Er is geen sprake van bedrog. Mijn cliënten hebben in een periode van 25 jaar uitbating nooit klachten ontvangen. De plotse klachten uit 2017 en 2018 komen volgens ons van concurrenten. Mijn cliënten hebben een blanco strafblad. Het is voor hen een marteling om naar de rechtbank te komen.”

Een van de zaakvoerders bleef erbij dat er geen kwaad opzet was. “Er werd een verkeerd ticketje gelegd bij de vis.”

Vonnis op 13 januari.