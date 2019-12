Toerist op vulkaaneiland: “Iedereen was vreselijk verbrand”

Er is geen hoop meer om nog overlevenden te vinden na de vulkaanuitbarsting op White Island in Nieuw-Zeeland. De reddingsdiensten vonden maandag al geen teken meer van de nog acht vermisten op het eiland. Gevreesd wordt dat de officiële balans daarmee stijgt naar dertien doden. Amerikaan Geoff Hopkins ontsnapte net op tijd van het eiland: “Toen we mensen in zee zagen lopen, keerden we de boot om.”

De politie opende intussen een onderzoek naar de omstandigheden van de overleden slachtoffers. Onder de 47 eilandbezoekers tijdens de vulkaanuitbarsting waren naast 5 Nieuw-Zeelandse inwoners ook toeristen uit Duitsland (4), het Verenigd Koninkrijk (2), Australië (24), China (2), de Verenigde Staten (9) en Maleisië (1). De Maleisische autoriteiten bevestigden al dat één landgenoot omkwam. Onder de acht vermisten is nog de 23-jarige Tipene Maangi, een lokale tourgids van wie zijn familie niets meer heeft gehoord. Ook van een Australisch gezin van vier - met tieners van 17 en 19 - ontbreekt voorlopig elk spoor. Zij posten vorige week nog bij vertrek een foto aan boord van Ovation of the Seas, het cruiseschip dat naar het eiland voer.

Intussen duiken ook getuigenissen op van toeristen die net ontsnapten tijdens een van de tours op het eiland, die overigens al bijna dertig jaar worden georganiseerd. Onder andere de 50-jarige Geoff Hopkins had net een boottour gedaan naar het eiland, een verjaardagscadeau van zijn dochter Lilliani die hem vergezelde naar White Island.

Ze waren op terugweg van hun trip en hun boot voer nog een laatste keer langs het eiland met zicht op de krater toen de vulkaan plots uitbarstte. “Ik zag een grijswitte rookpluim die snel hoog werd”, getuigt hij aan NZ Herald. “Op dat moment was het prachtig: voor onze ogen zagen we een vulkaan uitbarsten. Tot de assen over de stenen rolden. Dan werd het plots dreigend.”

Het eiland is bedekt onder as Foto: AP

Zeker toen Geoff en Lilliani luttele ogenblikken later mensen in zee zagen lopen. Hun boot keerde om en haalde hen uit het water. Geoff en zijn dochter, die een EHBO-cursus hadden gevolgd, dienden met andere toeristen - een dokter van Engeland en Slovenië - de eerste zorgen toe. “Iedereen was vreselijk verbrand”, zegt Geoff. “Mensen droegen een short en T-shirt, dus ze hadden veel blote huid die enorm verbrand was. Zelfs onder hun kleren hadden ze grote brandwonden. Hun kledij zag er normaal uit, maar wanneer ze die af deden… Ik heb nog nooit zo’n blaren gezien. En zelfs hun gezichten waren zwaar verbrand.”

Meer dan 30 procent verbrand

Het vers water van op de boot gebruikten de passagiers om over de slachtoffers te gieten. Met 23 gewonden keerden ze terug naar het vaste land. “Ik heb geen idee hoe snel we daar waren, de boot ging zo snel als hij kon. Maar op dat moment waren mensen in shock.”

Geoff blijft vooral denken aan het jonge koppel dat hij bijstond en voortdurend het bewustzijn verloor. “Mijn angst is nu dat ze het niet overleefd hebben. Er waren vijf gewonden in kritieke toestand op onze boot, en er zijn al vijf overlijdens bevestigd… Ze waren zó erg verbrand.” In het ziekenhuis bleek nadien dat 27 slachtoffers voor meer dan dertig procent zijn verbrand.

