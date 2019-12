Stevige concurrentie tussen Anderlecht, Club Brugge en buitenlandse teams voor STVV-spits Boli

De strijd barst los. Anderlecht, Club Brugge, Brighton, Nantes én enkele Arabische clubs willen deze winter STVV-topschutter Yohan Boli (26) aantrekken. De spits is in juni einde contract op Stayen en zeker RSCA ruikt een zaakje. Toch kan de prijs door de stevige concurrentie nog oplopen. Sint-Truiden hoopt nog op 2,5 à 3 miljoen euro.

Yohan Boli is tweede in de topschuttersstand na Dieumerci Mbokani. Met 9 goals in 16 matchen is de targetspits van 1m81 goed voor bijna 50 procent van de Truiense doelpunten. Als STVV nog geld wil voor Boli, moet het hem deze winter wel verkopen. In juni is de Ivoriaan namelijk einde contract en na 4,5 jaar in Limburg wil hij niet bijtekenen.

Anderlecht, dat weinig financiële middelen heeft, ruikt een zaakje. Vader Roger Boli was al in Brussel om over zijn zoon te praten met Michael Verschueren en Vincent Kompany. Paars-wit zoekt een concurrent voor Kemar Roofe aangezien Dimata niet fit is en Thelin niet goed genoeg. Als hij de druk aankan, heeft Boli het profiel om te wegen op een defensie.

Alleen is de recordkampioen niet de enige gegadigde. Club Brugge zoekt eenzelfde type aanvaller om de uitgerangeerde Diagne te vervangen en meldde zich eveneens. Daarnaast lieten een Duitse Bundesliga-club, het Franse Nantes en het Engelse Brighton & Hove Albion hun interesse blijken. In het Midden-Oosten kan de Ivoriaanse international dan weer zijn loon vervijfvoudigen.

Omdat er zoveel interesse is, droomt STVV van een opbod tussen de geïnteresseerde clubs. Hoewel Boli nog maar zes maanden contract heeft, hopen ze op Stayen toch 2,5 à 3 miljoen euro te vangen voor hun topschutter. Voor Anderlecht is dat meteen een flink pak geld, maar misschien zijn er creatieve oplossingen mogelijk. Het is bijvoorbeeld een denkpiste om overbodige spelers – type Gerkens, Musona, Makerenko... – in ruil aan te bieden.

Club heeft Senegalees van 18

Of Club Brugge aan zo’n nieuwe concurrentiestrijd zal meedoen, is afwachten. Blauw-zwart verzekerde zich ondertussen van de diensten van de Senegalese aanvaller Youssouph Badji. Die wordt 18 jaar op 20 december en zal dan een contract tekenen. Badji is 1m92 groot en geldt als een kopbalsterke targetspits. Hij werd al opgeroepen voor de Senegalese A-ploeg, maar maakte vooral indruk bij de U20 van Senegal, waar hij dit jaar goed was voor 4 goals in 11 matchen en ook actief was op het WK. Al begint Badji uiteraard bij de Brugse beloften en blijft Club alert voor andere pistes.

Het dossier Yohan Boli kan dus nog erg complex worden. Veel zal afhangen van de houding van de speler. Als hij zijn zinnen per se op één club zet, moet STVV wellicht toch toegeven. Anders is het hem over een half jaar gratis kwijt. De neef van Basile Boli, die met Marseille Europa Cup I won in 1992, wil Sint-Truiden echter met respect behandelen.