Dinsdag vrij koud met toenemende bewolking

Het is dinsdagochtend vrij koud met opklaringen en geleidelijk meer hoge sluierwolken. In de namiddag neemt de bewolking verder toe en vanavond gaat het regenen in het westen. De maxima liggen tussen 1 graad in de Hoge Ardennen en 7 graden over het westen. De eerst soms zwakke zuidenwind wordt matig en op het einde van de dag vrij krachtig met dan windstoten tot 60 kilometer per uur. Aan de kust wordt de wind op het einde van de dag vrij krachtig tot krachtig met pieken tot 70 kilometer per uur. Dat meldt het KMI.

Volgende nacht gaat het overal regenen van het westen. In de Ardennen valt op het einde van de nacht de neerslag als sneeuw. Later vannacht wordt het droger over het westen met enkele opklaringen. De minima schommelen van 0 graden op de Ardense hoogten tot 6 graden aan de kust.

Woensdag sleept een storing nog enige tijd over de zuidoostelijke landshelft met regen en op de hoogten sneeuw die in de namiddag overgaat in regen. Lage wolken kunnen het zicht belemmeren op de Ardense hoogten. Over het westen en later in het centrum verschijnen er stilaan opklaringen, maar een paar lokale buien blijven mogelijk. De maxima liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 8 graden in het westen.

Donderdag is het eerst droog. In de loop van de namiddag gaat het opnieuw regenen vanaf het westen met in de Ardennen kans op sneeuw. We krijgen maxima van 1 tot 7 graden.

Vrijdag wordt het wisselvallig en winderig met buien die op de Ardense hoogten eventueel winters zijn. We halen maxima van 2 tot 8 graden.

Zaterdag neemt de buienneiging af bij maxima van 1 tot 7 graden. Zondag lijkt het opnieuw te gaan regenen. Het kwik klimt tot 10 graden. Maandag kan het droger en rustiger worden bij dezelfde temperaturen.