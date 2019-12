Advocaat: “Tanja Dexters liet zich niet opnemen voor alcoholverslaving, wel voor psychologische problematiek”

Tanja Dexters (42) liet zich in een psychiatrische instelling opnemen omwille van “psychologische problematiek”. Dat zegt haar advocaat aan Dag Allemaal. “Ze wil zich weer zichzelf voelen.”

Vlak nadat dat ze tegen een stilstaande vrachtwagenoplegger reed en zo opnieuw betrokken raakte bij een ongeval, liet Tanja Dexters zichzelf vrijwillig opnemen in de psychiatrische afdeling van het AZ Klina in Brasschaat. “Voor een opname van drie weken”, zegt haar advocaat Omar Souidi aan Dag Allemaal. “Het gaat niet over een behandeling in het kader van een alcoholverslaving, laat dat duidelijk zijn. Het gaat om een psychologische problematiek, een zoektocht naar balans, even op adem komen. Mentaal heeft ze een moeilijke periode achter de rug, en dat zorgde voor een onevenwicht. Dat wil ze nu herstellen. Ze wil zich weer Tánja voelen, want ze kreeg sterk het gevoel dat ze zichzelf aan het verliezen was.”

Haar advocaat benadrukt dat hij gelooft dat ze weer de oude wordt. “Ze heeft heel bewust deze keuze gemaakt. (...) Ze is dus zeker gemotiveerd. Maar goed, ik kan helaas niet uitsluiten dat ze nog een paar keer hervalt. Dat schijnt heel vaak voor te komen met mensen die deze behandeling volgen.”