Danny Fabry vreesde voor zijn leven: “Er staat mij misschien een complexe operatie te wachten”

Dokters ontdekten bij zanger Danny Fabry een vlek op de longen. Het is geen kanker, zegt hij aan Dag Allemaal, “maar ik heb echt doodsangsten uitgestaan.”

Op een scan was de vlek op zijn longen duidelijk te zien. “Tot nu toe zijn er geen kankercellen aangetroffen, maar honderd procent zeker zijn ze daar nooit van.” Eind deze maand moet hij daarom opnieuw onder de scanner. Tot dan slikt hij zware medicatie, omdat die vlek ook een infectie kan zijn. “Als over een paar weken blijkt dat die vlek groter is geworden, moet ik sowieso een zware operatie ondergaan waarbij ze een stuk van een longkwab wegsnijden. En dat is naar verluidt toch een erg complexe ingreep.”

“Ik heb echt doodsangsten uitgestaan”, zegt hij nog. Vooral omdat drie fans hem in de voorbije weken vertelden dat hun echtgenoot overleed aan longkanker. “Het leken wel voortekens dat mij hetzelfde zou overkomen.”