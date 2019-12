Rappende pastoor vertelt op youtube wat Kerstmis is

Izegem - De rappende pastoor Matthias Noë werd een paar maanden geleden nog ‘de Flip Kowlier van de Kerk’ genoemd. Nu heeft hij een kerstliedje klaar. Over de echte betekenis van Kerstmis.

‘Als de mensen minder naar de kerk komen, breng ik de Kerk naar de mensen’, vertelde Matthias Noë (29) in maart. Vanuit die opvatting probeert hij de christelijke boodschap toch bij de mensen te brengen. Het doel heiligt de middelen dus, ook als dat met rap gebeurt.

Of via de sociale media. Onder de account ‘Pastoor Matthias Noë’ op Facebook spreekt hij zijn parochianen in Izegem en mensen van ver daarbuiten aan met een rap naar aanleiding van de Vasten.

‘Toen ik in het middelbaar school liep, was ik al begaan met hiphop”, vertelde hij in maart aan Het Nieuwsblad. ‘Het is eigenlijk een beetje de rode draad door mijn leven. Ik maakte toen zelf een cd’tje. Eens in het seminarie, waar ik tot priester opgeleid ben, gebruikte ik al hiphop om een jongerenavond in te luiden. Op die manier kun je de christelijke boodschap mooi verpakken.’

Zijn nieuwe song heet ‘Kerstmis is daar’. Daarin rapt hij over de lichtjes in de straten, de cadeaus, de rijke maaltijden, de kerstmarkten en alle clichés in de kerstfilms. ‘Het is weer zo ver, Kerstmis is daar, hou je maar klaar.’

In de tweede strofe legt pastoor Noë uit waar Kerstmis echt om draait. ‘Diegene waar het wel omdraait, waar er geen haan naar kraait, die is niet gebaat bij al die weelde. (...) Zijn babyborrel was er eentje zonder tralala en zonder feesten, maar tussen de rommel in een voerbak voor beesten. (...) De wereld is veranderd met het kleine Kind door wie geweld of haat nooit meer het pleit wint.’

Om te eindige met een kleine oproep. ‘Wie aan goedheid en vrede wil bouwen, steekt best zelf de handen uit de mouwen.’

