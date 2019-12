“Ook dankzij impeachmentprocedure wordt Trump herkozen”

Hoewel de Amerikaanse president Donald Trump zeker in staat van beschuldiging zal worden gesteld voor een impeachment, zal hij in het Witte Huis blijven en mede door alles wat er rond die afzetting gebeurt opnieuw worden verkozen. Dit heeft gepensioneerd luitenant-kolonel Oliver North, de spil in het Iran-Contraschandaal, maandag (plaatselijke tijd) tegenover de conservatieve nieuwszender Fox gezegd.

Volgens North, die zich ook heeft ontpopt tot politieke analist, televisiefiguur, auteur en krijgshistoricus, is een “impeachment” van Trump, of de goedkeuring in het Huis van Afgevaardigden van de artikels daartoe, “onvermijdelijk”.

Het dossier verhuist dan naar de Senaat die een soort van proces voert. Daar hebben de Republikeinse partijgenoten van Trump de meerderheid, en dit zal ervoor zorgen dat de president in het Witte Huis kan blijven, meent North.

Het hele gedoe rond een impeachment zal er de Amerikanen die het beu zijn geraakt toe leiden volgend jaar Trump te herkiezen, meent ook “Ollie” North.

Volgens hem hebben de Democraten, die de president willen afzetten, een “vreselijke fout begaan”. Hun blijvende inspanningen voor een impeachment zullen significante vertakkingen hebben.

De Iran-Contra-affaire brak uit in 1986. Ze bestond er in essentie in dat de inkomsten uit geheime wapenleveringen aan Iran dienden voor het financieren van de Contra’s, of de tegenstanders van het Sandinistisch bewind in Nicaragua.