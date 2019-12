Gegeerde ICT'ers worden door headhunters bestookt

Sommige profielen zijn zo schaars op de arbeidsmarkt dat bijna elke onderneming ze wil aantrekken. Daarom schakelen bedrijven dikwijls de hulp in van headhunters. Zeker voor de zoektocht naar ervaren ICT’ers. Hoe ga je als ICT’er om met de voortdurende vragen van headhunters? Jobat sprak met twee Vlaams-Brabantse ervaringsdeskundigen.

Filip Briké uit Leuven werkt als freelance Applicatie Architect voor ACV-CSC in Schaarbeek. Kurt Boets uit Averbode is een zelfstandig Java Programmeur voor Telenet. Zowel Filip als Kurt krijgen twee tot drie keer per week de vraag van een headhunter of ze interesse tonen in een nieuwe job. Ze maken zich dus niet ongerust over werkonzekerheid. “Meestal krijg ik de vraag per mail, gemiddeld één keer per week ook per telefoon”, vertelt Filip. “Wanneer mijn collega’s mij dan horen vertellen dat ik pas beschikbaar ben vanaf 1 januari, dan weten ze al wie er aan de lijn hangt”, lacht hij.

> Lees ook:

Scharniermomenten

Kurt Boets krijgt voornamelijk uitnodigingen om te connecteren via LinkedIn van mensen waar hij nog nooit van heeft gehoord. “Headhunters bellen me zelden, omdat ik voorzichtig omspring met mijn telefoonnummer te delen.” Kurt aanvaardt de LinkedIn uitnodiging wanneer er een woordje uitleg bij is vermeld: de reden om te connecteren, een persoonlijke boodschap of een potentiële job in de nabije regio. Het aantal telefoons, mails en connectieverzoeken piekt wanneer er een scharniermoment nadert: het begin van het nieuwe jaar, de start van een kwartaal, het einde van de zomervakantie.

“Dan lanceren veel bedrijven nieuwe projecten”, aldus Filip en Kurt. Ook als de headhunters weten dat een project bijna afgerond is, krijgen de ICT’ers opvallend meer telefoontjes. Zo begint Kurt in 2020 aan een nieuwe opdracht bij Maastricht Airport via een bedrijf dat hem contacteerde via LinkedIn. Ook Filip werkt op zijn huidige job sinds hij telefonisch inging op de uitnodiging voor een gesprek bij een softwarehuis.

Lees meer...

>

>

>