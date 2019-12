Jongeren maak je warm voor cybersecurity door... hen te laten hacken

Antwerpen - Cybersecurity is niet langer iets dat zich in een sciencefiction-wereld afspeelt, maar pure realiteit. En hoe meer de digitalisering doordringt in onze maatschappij, hoe meer specialisten nodig zijn om zich in die materie te verdiepen en die veiligheid te bewaken. Om jongeren ervoor warm te maken, is er jaarlijks de Cyber Security Challenge voor studenten waar ze aan het hacken mogen.

Sebastien Deleersnyder is er al zo'n twintig jaar door gebeten. “Ik haalde een master in IT en kwam als ontwikkelaar in aanraking met wat toen nog information security was. Intussen is dat getransformeerd in wat we nu cybersecurity noemen”, vertelt hij. De IT-specialist raakte er zo door geïntrigeerd dat hij met Toreon in Antwerpen een eigen bedrijf oprichtte.

“Ik vind het een van de meest boeiende domeinen binnen IT”, zegt hij. “Het interessante aan cybersecurity is dat het zeer breed gaat, veel breder dan andere domeinen binnen IT. Het is niet een soort vak, je hebt veel verschillende profielen. Je kunt er bijvoorbeeld zeer technisch in gaan, in wat wij penetration testing noemen. Het gaat om het uitvoeren van testen om 'gaten' in de systemen te zoeken. Hogeschool Howest bijvoorbeeld heeft daar een zeer goede opleiding voor. Vanuit die opleiding zijn er jongeren die rechtstreeks bij ons instromen.”

“Maar je hebt bijvoorbeeld ook meer gespecialiseerde softwarebeveiliging waarin vooral mensen met jarenlange ervaring binnen IT aan de slag zijn. Zij hebben al een grote domeinkennis opgebouwd en kunnen die gebruiken om zich te gaan specialiseren in security. Of je kan ook meer procesmatig werken. En je kan preventief werken om te beschermen tegen onder meer hacks, malware, phishing en virussen, maar ook oplossend als bijvoorbeeld een bedrijf is gehackt en je moet analyseren wat is fout gegaan en hoe de aanvaller is binnen geraakt”, vertelt Deleersnyder.

